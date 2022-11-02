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У границ Союзного государства группировка численностью более 30 тысяч - Минск и Москва вынуждены реагировать
Обеспечение военной безопасности Союзного государства - приоритетная задача Минска и Москвы. Это еще раз прозвучало сегодня в ходе совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. По заявлению Виктора Хренина, приходится вместе искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное воздействие на наши страны. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга Североатлантического альянса. Активно совершенствуется военная инфраструктура.
Например, возникает вопрос, с какой целью прибыла в Польшу 101-я воздушно-десантная дивизия США.
НАТО создает в Европе новые многонациональные батальонные тактические группы
В связи с этим альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ.
Так, в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться.
Беларусь была и остается верным союзником и надежным партнером России
В этой ситуации, вполне логично, как подчеркнул глава российского военного ведомства, что Минск и Москва формируют единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система ПВО.
К этому можно добавить и совместные маневры по линии ОДКБ, СНГ и ШОС и то, что решением президентов двух стран с 22 октября на территории Беларуси проходит боевое слаживание соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск. И главным мероприятием подготовки вооруженных сил Беларуси и России станут учения "Щит Союза - 2023".
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