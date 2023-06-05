ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

У гражданина Литвы при въезде в Беларусь изъяли 10 тыс. пуль и более 2,5 тыс. гильз

Крупная контрабанда боеприпасов пресечена на белорусско-литовской границе. Как сообщили в Госпогранкомитете, инцидент произошел в пункте пропуска "Лоша": 26-летний гражданин Литвы прибыл на въезд в нашу страну. В двух специально оборудованных тайниках его авто пограничники обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию: 10 тысяч пуль марки Lapua, а также более 2,5 тысячи гильз марки Lapua Magnum. Они изъяты для проведения экспертизы, проводится проверка.

За незаконные действия в отношении боеприпасов и их контрабанду закон предусматривает до семи лет лишения свободы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все