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У гражданина Литвы при въезде в Беларусь изъяли 10 тыс. пуль и более 2,5 тыс. гильз
Крупная контрабанда боеприпасов пресечена на белорусско-литовской границе. Как сообщили в Госпогранкомитете, инцидент произошел в пункте пропуска "Лоша": 26-летний гражданин Литвы прибыл на въезд в нашу страну. В двух специально оборудованных тайниках его авто пограничники обнаружили боеприпасы к огнестрельному оружию: 10 тысяч пуль марки Lapua, а также более 2,5 тысячи гильз марки Lapua Magnum. Они изъяты для проведения экспертизы, проводится проверка.
За незаконные действия в отношении боеприпасов и их контрабанду закон предусматривает до семи лет лишения свободы.
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