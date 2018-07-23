У индивидуальных предпринимателей сегодня работают более 54 тысяч человек

Об этом в "Главном эфире" заявила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко. В Беларуси 238 с половиной тысяч субъектов малого бизнеса. Рост почти на две с половиной тысячи с января впервые за три года. Наибольшее количество тех, кто открыл свое дело, – в оказании транспортных услуг, оптовой и розничной торговле, а также строительстве. Это первые плоды от вступления в силу седьмого декрета и всего либерального пакета.