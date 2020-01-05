У иностранного студента в Минске похитили более $74 тысяч

Оперативники установили, что к хищению оказался причастен его 21-летний друг и соотечественник, с которым потерпевший проживал в общежитии. Выяснилось, что накануне Нового года знакомый подвез его в банк для получения им крупного денежного перевода на покупку квартиры. На обратном пути водитель предложил положить деньги в бардачок машины для сохранности. Когда деньги оказались в бардачке, он остановил авто и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник автомобиля. Как только потерпевший вышел из машины, водитель уехал в неизвестном направлении.



