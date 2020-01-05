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У иностранного студента в Минске похитили более $74 тысяч
Оперативники установили, что к хищению оказался причастен его 21-летний друг и соотечественник, с которым потерпевший проживал в общежитии. Выяснилось, что накануне Нового года знакомый подвез его в банк для получения им крупного денежного перевода на покупку квартиры. На обратном пути водитель предложил положить деньги в бардачок машины для сохранности. Когда деньги оказались в бардачке, он остановил авто и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник автомобиля. Как только потерпевший вышел из машины, водитель уехал в неизвестном направлении.
Задержанный студент пояснил оперативникам, что деньги он спрятал в лесу
В дальнейшем он собирался потратить их на девушек, казино и покупку нового авто. 21-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 206 ("Грабеж, совершенный в особо крупном размере") УК.
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