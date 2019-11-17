У избирателей, которые сегодня не смогут прийти на участки, есть право отдать свой голос по месту нахождения

У избирателей, которые сегодня не смогут прийти на участки для голосования, есть право отдать свой голос по месту нахождения. В первую очередь это удобно для пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Новкинский избирательный участок - один из крупнейших в Витебском районе. В списках - без малого две с половиной тысячи человек. И порядка двух сотен избирателей изъявили желание проголосовать на дому.