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У избирателей, которые сегодня не смогут прийти на участки, есть право отдать свой голос по месту нахождения

У избирателей, которые сегодня не смогут прийти на участки для голосования, есть право отдать свой голос по месту нахождения. В первую очередь это удобно для пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Новкинский избирательный участок - один из крупнейших в Витебском районе. В списках - без малого две с половиной тысячи человек. И порядка двух сотен избирателей изъявили желание проголосовать на дому.

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