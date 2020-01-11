У капитана минского "Динамо" Андрея Костицына родился сын

Ребенок появился на свет 10 января.



Накануне знаменательного события "зубры" провели домашний матч против подольского "Витязя". В этой встрече Андрей Костицын забросил победную шайбу. Она стала сотой для "Динамо" в нынешнем сезоне.



Поздравляем!!!



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