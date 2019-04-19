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У католиков - Великая пятница - день строгого поста в память о страданиях Христа
У католиков - самые важные дни перед Пасхой, когда вспоминаются страдания Христа, его распятие и воскресение. В Великий четверг в костелах прошли богослужения про Тайную вечерю, а священники, по Евангельскому событию, омывали ноги своим прихожанам. Сегодня, в Великую пятницу, день строгого поста в память о страданиях Христа. Католики первыми из христиан встречают Пасху в это воскресенье. К празднику семьи посещают храмы, по традиции чисто убираются дома, хозяйки выпекают булки и красят яйца. Завтра в костелах Беларуси можно освятить пасхальную еду.
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