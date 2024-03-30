У католиков Великая суббота: верующие молятся и освящают продукты для пасхальной трапезы

Сегодня у католиков и протестантов - Великая суббота. Это день тишины, когда верующие приходят в храмы помолиться у гробницы с телом Спасителя, исповедоваться и освятить яства на праздничный стол. В корзинках - традиционно крашеные яйца, пасхальные булки, мясные лакомства и соль.

Пасхальное богослужение традиционно - в прямом эфире "Беларусь 1". Трансляцию сегодня в 21:45 будем вести из Минского архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии.