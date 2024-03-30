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У католиков Великая суббота: верующие молятся и освящают продукты для пасхальной трапезы

Сегодня у католиков и протестантов - Великая суббота. Это день тишины, когда верующие приходят в храмы помолиться у гробницы с телом Спасителя, исповедоваться и освятить яства на праздничный стол. В корзинках - традиционно крашеные яйца, пасхальные булки, мясные лакомства и соль.

Пасхальное богослужение традиционно - в прямом эфире "Беларусь 1". Трансляцию сегодня в 21:45 будем вести из Минского архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии.

А завтра, в день Воскресения Христова, в 16:35 на "Беларусь 3" праздничные кадры из Ватикана. Пасхальное Послание и Благословение "Граду и миру" от Папы Римского.

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