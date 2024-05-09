У каждого белоруса своя боль и потери на пути к Победе: корреспондент Белтелерадикомпании рассказал о героическом прошлом своей семьи

У белорусов своя боль и миллионы причин преклониться перед монументами памяти. Они как совесть. Как набат. Напоминание о страшном горе и Великой Победе!

С праздником вас! С Днем Победы, страна! Белорусы иначе не могут, потому что нас так воспитали - не на сухих фразах "Родину надо любить", а на реальных историях тех, кто подарил нам независимость и мирное сегодня.

Корреспондент Белтелерадиокомпании Владислав Бондарь рассказал о героическом прошлом своей семьи.



Прадед Мартынов Андрей Дмитриевич служил на Дальнем Востоке еще с 40-го года пограничником. Но в бой отправился уже в составе 3-го Белорусского фронта.

Брал Кенигсберг - нынешний Калининград. Под командованием маршала Василевского овладели городом и крепостью. За что и получил медаль. А всех наград за жизнь не перечислить. Но самая главная, пожалуй, в этой истории.

Прадед был связистом, когда оборвались линии - получил задание найти поломку и устранить. Его ранил в локоть вражеский снайпер. Это было 8 мая 1945 года, а когда пришел в сознание в госпитале, узнал, что мы победили и все было не зря!

И с такими историями белорусы 9 Мая приходят к мемориалам с черно-белыми портретами или цветными фотографиями седовласых стариков. "Беларусь помнит!". В Минске сегодня все дороги ведут сюда, на площадь Победы. Хотя как раз дороги перекрыты, но народная тропа не зарастает. Сейчас, быть может, не так многолюдно, белорусы только просыпаются. Но к монументу, обязательно придут рабочие коллективы, представители власти и, самое важное, школьники. Они еще могут слышать истории от живых свидетелей.

Главные торжества на площади Победы - у монумента и Вечного огня - начнутся вечером, по планам - в 7 часов. Присоединится и глава государства. Сейчас он в Москве. Здесь пройдет возложение, покажут творческие номера - все же 9 Мая - праздник контрастов в настроении. И, конечно, будут ветераны - чуть больше полусотни. Да, увы, время берет свое. И на всю страну их осталось не многим больше тысячи, большинство свидетелей страшных событий - это пострадавшие в годы Великой Отечественной: узники концлагерей и блокадники.