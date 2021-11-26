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У каждого беженца своя история, но мечта одна - жить там, где нет войны

У этих людей разные судьбы, но одна мечта - жить там, где нет войны и голода, где есть школы, университеты, возможность работать и воспитывать детей. Они бегут от разрухи и до последнего надеются, что их крик о помощи услышат. И у каждого своя история.


Меня зовут Мухаммед, мне 45 лет. Здесь я с женой и двоюродной сестрой. Почему нам нужно в Европу? Потому что там хорошая жизнь у людей. А в Ираке у нас нет жизни, нет будущего. Там небезопасно. У себя в стране я водил машину, в Европе я готов взяться за любую работу. Мы просто хотим жить лучше. Мы все мечтаем о безопасной, спокойной жизни. В Ираке это все невозможно.
Мухаммед, беженец из Ирака

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