У каждого беженца своя история, но мечта одна - жить там, где нет войны

Меня зовут Мухаммед, мне 45 лет. Здесь я с женой и двоюродной сестрой. Почему нам нужно в Европу? Потому что там хорошая жизнь у людей. А в Ираке у нас нет жизни, нет будущего. Там небезопасно. У себя в стране я водил машину, в Европе я готов взяться за любую работу. Мы просто хотим жить лучше. Мы все мечтаем о безопасной, спокойной жизни. В Ираке это все невозможно.

Мухаммед, беженец из Ирака