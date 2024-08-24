У Китая долгосрочный, многодесятилетний акцент на отношения с Беларусью - Вавилов

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство - так Минск и Пекин характеризуют уровень взаимоотношений между двумя странами. О чем говорит подобная формулировка, в программе "Главный эфир" спросили у российского политолога, китаеведа Николая Вавилова.

"Действительно, это редкая формулировка - всепогодное партнерство. Она есть только в отношениях с Беларусью и Пакистаном. Еще есть вечное партнерство с Казахстаном. Такая вот особая формулировка у китайцев. Она появилась не так давно, после уже прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году", - пояснил эксперт.

В Беларуси очень высокие отношения беспрецедентного масштаба с Китаем. Это и сотрудничество в гуманитарной сфере, и образование, считает политолог.

В Минске китайцы, студенты очень комфортно себя чувствуют, он сам это наблюдал, будучи в Минске, отметил эксперт.

"Безвизовый режим 90 дней. Этим не все соседние с Китаем государства могут похвастаться. У Китая долгосрочный, многодесятилетний акцент на отношения с Беларусью. В 2015 году Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Беларусь, - напомнил Николай Вавилов, - а вот теперь ее посещает премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян, которого избрали в 2023 году на этот пост. Мы знаем, что Ли Цян - фигура, которая в первую очередь работает с экономикой Китая. Акцент у него на премиальные рынки - это Германия в первую очередь. Первый визит, который он совершил".

Визит в Беларусь подчеркивает то, что, несмотря на все угрозы Запада (США, Европейского союза) в отношении Беларуси и санкции, китайцы ведут свою политику, выстраивают свое международное сотрудничество с учетом своих долгосрочных интересов. Николай Вавилов

Долгосрочный интерес Китая - это прямой сухопутный маршрут из Китая в Европу, отметил эксперт. "В Беларуси, несмотря на то что граница с Польшей, несмотря на то что это потенциально возможная очень конфликтная ситуация, граница с Литвой, где военную базу строит Германия, и Литва, которая просто пытается признать Тайвань де-факто, все равно Китай понимает, что через 10-20 лет Беларусь превратится в гигантский хаб транспортировки китайских грузов в Европу. Белорусам тоже нужно осознавать", - подчеркнул он.

Президент Беларуси делает гигантские усилия для восстановления отношений с Китаем. Надо отметить, что, конечно, Беларусь вошла в этом году в ШОС. Этот акт международный свидетельствует о переформатировании ШОС из чисто азиатского уже в международную глобальную структуру именно тем, что Беларусь вошла в эту организацию. Николай Вавилов

"Беларусь открыла консульство в Гонконге в прошлом году тоже потому, что устраивает именно транзитные отношения. Мы помним, как Беларусь сыграла определенную роль во время санкций 2014 года в России, была хабом. Такую же роль она хочет играть для Китая. Китай это очень хорошо осознает. Есть военно-техническое сотрудничество, многое-многое другое", - перечислил политолог.