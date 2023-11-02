У кого могут вырасти подоходный и транспортный налоги

Если будет поддержан и принят Налоговый кодекс, то будут увеличены ставки транспортного налога на некоторые виды транспортный средств. Эти виды будут определены постановлением Совета Министров. Предполагается, что это будет дорогостоящая машина стоимостью свыше 100 или 150 тыс. евро. По нашим оценкам, это небольшая категория, которая на сегодняшний день включает порядка 2 тыс. человек.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси