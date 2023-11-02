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У кого могут вырасти подоходный и транспортный налоги
Новации налогового законодательства Беларуси не повлекут за собой заметного повышения налоговой нагрузки на физлиц. Все базовые ставки сохраняются на прежнем уровне. Новшества, которые накануне одобрили депутаты в первом чтении, прежде всего призваны отвечать принципам социальной справедливости.
Так, предлагается повысить подоходный налог для тех, чей заработок в год больше 200 тыс. рублей. В случае если доход в течение года превысит 500 тыс. рублей, предусмотрен запрет на осуществление деятельности в статусе ИП, необходимо будет со следующего календарного года перейти в статус коммерческой организации.
Если будет поддержан и принят Налоговый кодекс, то будут увеличены ставки транспортного налога на некоторые виды транспортный средств. Эти виды будут определены постановлением Совета Министров. Предполагается, что это будет дорогостоящая машина стоимостью свыше 100 или 150 тыс. евро. По нашим оценкам, это небольшая категория, которая на сегодняшний день включает порядка 2 тыс. человек.
Законопроекты по бюджету и налогам должны быть внесены на второе чтение в Овальный зал до конца ноября.
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