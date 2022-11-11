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У консульства Польши в Гродно прошел пикет
"Польша должна прекратить агрессивную политику, направленную против Беларуси". Под таким лозунгом сегодня в Гродно прошел пикет у польского консульства. Больше полусотнигродненцев пришли с плакатами к диппредставительству страны-соседки. Собравшиеся призвали власти Польши выстраивать дружественные отношения с Беларусью, напомнили о тесных исторических связях между народами. Люди обратились к политикам с призывом не создавать военную угрозу у наших границ. Беларусь всегда была мирной страной и с уважением относится к соседям.
Мы сейчас видим чье-то влияние, которое оказывается на нашу соседку, оно провоцирует какую-то непонятную агрессию, которая может вылиться действительно в конфликт. Мы страны, которые объединяют вековые традиции миролюбия. И хотелось бы, чтобы так оставалось.
Против политики властей Польши, которые недружественную, даже враждебную политику проводят в отношении нашего государства. Нас это волнует и вызывает справедливый гнев и негодование. Потому что вместо того чтобы по-соседски жить в мире, дружбе, заниматься взаимной торговлей, развивать туризм, приграничный туризм, власти Польши заняли враждебную политику.
В конце пикета жители Гродно оставили у консульства плакаты с призывом к полякам жить в мире и согласии.
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