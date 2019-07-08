У Кургана Дружбы прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Победы

Юбилейная, шестидесятая встреча состоялась на стыке границ Беларуси, России и Латвии. У Кургана Дружбы по традиции собрались ветераны Великой Отечественной войны и наследники Победы. Он был возведен в память о совместной борьбе с врагом. Землю для Кургана привозили с братских могил, а также мест гибели тех, кто отдал жизнь за Победу. На склонах Кургана Дружбы установили три гранитных плиты: на белорусском, русском и латышском языках. Уже более полувека в первое воскресенье июля на территории мемориала многолюдно. И спустя более полувека традицию поддерживает молодежь. Марина Романовская продолжит.



В экспозиции этого небольшого музея - фотографии, сделанные в разные годы. На этой - первая встреча у Кургана Дружбы. Традиция собираться на стыке трех государств зародилась 60 лет назад. И с тех пор первое воскресенье июля сюда приезжают ветераны Великой Отечественной и наследники Победы.







Курган возведен по инициативе самих партизан в память о совместной борьбе с врагом. Землю для него привозили с братских могил, мест гибели тех, кто приближал эту Победу. На вершине Кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы. Эту местность называют партизанским краем. С 1942 года народные мстители из трех братских республик отчаянно боролись с врагом. В деревне Прошки комсомольцы создали подпольное движение, которое объединило несколько десятков молодых людей из соседних хуторов.



Партизанский штаб, лазарет, баня, склад, типография. На территории мемориала ожила партизанская деревня. В этой землянке разместилась редакция-типография. Журналисты российской еженедельной газеты показали, в каких непростых условиях во время войны издавались газеты и листовки.







Владимиру Дащенку - 92. Мальчишкой ушел в партизаны. Сражался в отряде имени Орджоникидзе Фрунзенской бригады. Уже много лет он не пропускает памятную встречу на Кургане, который стал символом памяти, единения и братства. Ветераны приезжают в это уникальное место с напутствием для молодежи.



Молодежь активно подключилась к празднику. На лесной поляне в Верхнедвинском районе вырос палаточный городок. Участниками турслета стали более 300 молодых людей.



В программе турслета - интеллектуальный турнир, открытый диалог, спортивные соревнования по футболу и волейболу, конкурсы чтецов и художественной самодеятельности. А уже менее чем через месяц здесь развернется международный молодежный лагерь "Бе-LA-РУСЬ".



