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У Кургана Славы установили памятник самолету-штурмовику Ил-2
Легендарный самолет-штурмовик времен Великой Отечественной войны появился у подножия Кургана Славы.
Ил-2 - самый массовый самолет в истории мировой авиации. Всего было выпущено более 36 тысяч единиц. Однако до наших дней дошло около 15 машин. Найти, отреставрировать и установить первый в Беларуси памятник воздушному штурмовику предложила Федерация профсоюзов Беларуси. Историю прославленной машины советской авиации узнала Светлана Чернова.
"Летающий танк" называли его советские конструкторы, а солдаты вермахта говорили о "черной смерти"
"Летающий танк" называли его советские конструкторы, пилоты Люфтваффе - "бетонным самолетом", а солдаты вермахта говорили о "черной смерти". За каждый сбитый советский Ил-2 немецкого военнослужащего награждали "железным крестом". Именно самолет-штурмовик в годы Великой Отечественной войны помог Советской армии вступить на победоносный путь к Берлину.
С инициативой дополнить экспозицию военной техники выступила Федерация профсоюзов Беларуси
Сегодня легенда мировой авиации напоминает о Великой победе у подножия Кургана Славы. С инициативой дополнить экспозицию военной техники выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Символично - 29 августа.
С Ил-2 военного лётчика-снайпера Леонида Беду связывает семейная история. Его отец - дважды герой Советского союза, генерал-лейтенант авиации Леонид Игнатьевич Беда на летающем танке совершил более двухсот боевых вылетов и прошёл путь от Сталинграда до Кёнигсберга.
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва - разные детали этого Ил-2 реставрировались в разных городах
Самый массовый самолет в истории авиации - было выпущено более 36 тысяч машин, правда, сегодня осталось всего 15 единиц. И ни одного экземпляра в Беларуси. Поэтому за помощью обратились к реставраторам из России.
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва - разные детали этого Ил-2 реставрировались в разных городах. А вот за конструкцию пьедестала, общую идею архитектурного сооружения и оригинальную систему подсветки отвечали здесь - в Беларуси.
План конструкции, на которой установлен самолет, разрабатывали студенты и преподаватели архитектурного факультета БНТУ
Было предложено и соответственно отрисовано 4 проекта. Но выбрали именно этот вариант пьедестала. Именно он раскрыл главный архитектурный замысел – позволил бронированной трехтонной машине взлететь.
Взлететь и парить - вместе с чувством благодарности, которым сегодня наполнены и сердца гостей, и песни праздничного концерта, и слова, звучавшие со сцены, всем тем, кто подарил нам мирное небо. Ведь Беларусь действительно помнит. Помнит каждого.
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