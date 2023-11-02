У Лукашенко обсудили необходимость создания военных прокуратур. К каким решениям пришли?

Во Дворце Независимости сегодня прошло совещание по вопросу целесообразности создания системы военных прокуратур.

Президент собрал совещание по вопросу создания военных прокуратур

Президент собрал силовиков, чтобы услышать все за и против. 10 лет назад эту систему в Беларуси ликвидировали. Полномочия по надзору за исполнением законодательства в вооруженных силах передали гражданским органам прокуратуры. Но сейчас изменилась в первую очередь политическая ситуация в мире. Это не может не влиять на внутреннюю стратегию в системе работы контролирующих органов, особенно в военной сфере.

"Встает закономерный вопрос: а сейчас на том поле, в той зоне, где прокуроры должны наблюдать за единообразным, точным соблюдением наших законов, обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры, воссоздать их?" - спросил Президент.

Генеральный прокурор в качестве действенной меры предлагает создать Главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. "Надо определиться по этому вопросу", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался у участников совещания, какая сложилась практика в других государствах. Он также заметил, что высказывались и альтернативные мнения о целесообразности создания системы военных прокуратур: такие структуры необходимы, но только в условиях военного времени.

"Тоже вопрос: не дай бог началась война - мы быстро создаем прокуратуры. Без этого справиться не можем? Если не можем, может, и надо. Если сможем, зачем? И вообще, это главный вопрос: откуда он появился, почему сегодня поднят, прокурорами прежде всего? И вопрос главный: надо сегодня или не надо, - сказал Президент.

Президент ждет от силовиков конкретики в решении вопроса

Большая часть обсуждения проходила за закрытыми дверями, что логично, ведь это вопрос в том числе обеспечения национальной безопасности. А уже после окончания совещания генпрокурор Андрей Швед в беседе с журналистами рассказал, какие дальнейшие шаги будут предприняты.

"Поставлена задача в ближайшее время начать работу в Генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров. Должна быть создана своего рода промежуточная система, структура, которая должна подготовить необходимые кадры, имеющие опыт военной службы, понимающие специфику надзорной деятельности в Вооруженных Силах и воинских формированиях. И, как сказал глава государства, когда придет время, при необходимости создания военной прокуратуры будет принято решение", - рассказалгенеральный прокурор Андрей Швед.

