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У Максима Мирного нашли злокачественную опухоль головы

У Максима Мирного нашли злокачественную опухоль головы

У экс-первой ракетки мира в парном разряде, десятикратного обладателя титулов "Большого шлема", олимпийского чемпиона Максима Мирноговыявили злокачественную опухоль головы, сообщает портал sport5.by, со ссылкой наsmartpress.by. Спортсмену провели трепанацию черепа и удалили опухоль в одной из минских больниц.

Операция длилась 8 часов и прошла очень успешно.Максимчувствует себя хорошо.

Мирный обратился к врачам с жалобами на головные боли чуть более месяца назад. Проведенное МРТ подтвердило неутешительный диагноз. В Беларусь приехали также жена теннисиста и четверо его детей. Сейчас Максим с семьей уехал из страны для продолжения лечения.

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