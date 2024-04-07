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У Марины Василевской и Олега Новицкого послеполетная реабилитация в Звездном городке
Беларусь подтвердила статус космической державы. Первая женщина-космонавт Беларуси вернулась на Землю.
Полет Марины Василевской - огромный шаг в развитии отечественной космонавтики. Это стало возможным благодаря договоренностям на высшем уровне.
Сейчас у Марины Василевской и Олега Новицкого послеполетная реабилитация. Накануне вечером они прибыли в профилакторий Звездного городка, где их встречали не только врачи, но и родственники, друзья, представители Роскосмоса, Академии наук Беларуси, Союзного государства и дипломаты. В ближайшие дни космонавтов ждут ежедневные физиопроцедуры, прогулки на свежем воздухе, крепкий сон и спокойный график под наблюдением врачей. Все это необходимо, чтобы мышцы тела быстрее приспособились к земной гравитации и восстановились после невесомости.
Любой старт, любая посадка - это волнительно. Это со стороны все здорово, на самом деле мы все переживаем, все волнуемся, но когда их сюда привозят, ребят, мы немного успокаиваемся, слава богу, они уже на месте. Поэтому в добрый путь, дай бог, не крайний раз. Дмитрий Федорович сказал красивую фразу: "Открыта новая страница". И сегодня мы постараемся перевернуть новую страницу российско-белорусской истории.
Марина Василевская пробыла на МКС 12 суток. За это время она провела несколько научных экспериментов в области микробиологии, влияния бактерий на организм человека в космосе, а также использования пробиотиков в продуктах питания. Как сообщили в НАН Беларуси, все исследования прошли успешно. На 9 апреля запланирована большая пресс-конференция космонавтов с журналистами.
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