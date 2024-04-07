У Марины Василевской и Олега Новицкого послеполетная реабилитация в Звездном городке

Любой старт, любая посадка - это волнительно. Это со стороны все здорово, на самом деле мы все переживаем, все волнуемся, но когда их сюда привозят, ребят, мы немного успокаиваемся, слава богу, они уже на месте. Поэтому в добрый путь, дай бог, не крайний раз. Дмитрий Федорович сказал красивую фразу: "Открыта новая страница". И сегодня мы постараемся перевернуть новую страницу российско-белорусской истории.

Василий Циблиев, советник руководителя ЦПК им. Ю. А. Гагарина