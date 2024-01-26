3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У медиков будет современное оборудование, в том числе и аппарат МРТ - реконструкция Витебской областной инфекционной больницы
В Витебске реконструируют областную инфекционную больницу. Это одно из старейших учреждений здравоохранения северного региона. Строители возводят корпус-вставку, который соединит уже существующие здания. Здесь разместятся диагностические отделения, где пациенты смогут пройти полное обследование. В распоряжении медиков будет современное оборудование, в том числе и аппарат МРТ. Значительное преобразование ожидает и лечебный корпус, где откроются новые отделения.
Будут службы УЗИ, рентген-диагностики, эндоскопическая служба, лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Там же будет база для кафедры инфекционных болезней. И корпус, который находится за вставкой в реконструкции, будет только лечебным корпусом.
Обновление инфекционной больницы не единственный крупный проект в системе здравоохранения региона. Продолжается строительство операционно-реанимационного корпуса областной клинической больницы. Совсем скоро состоится открытие поликлиники в Орше. В 2024 году к строительству новой поликлиники приступят и в Полоцке - она появится в новом густонаселенном микрорайоне.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все