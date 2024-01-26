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У медиков будет современное оборудование, в том числе и аппарат МРТ - реконструкция Витебской областной инфекционной больницы

В Витебске реконструируют областную инфекционную больницу. Это одно из старейших учреждений здравоохранения северного региона. Строители возводят корпус-вставку, который соединит уже существующие здания. Здесь разместятся диагностические отделения, где пациенты смогут пройти полное обследование. В распоряжении медиков будет современное оборудование, в том числе и аппарат МРТ. Значительное преобразование ожидает и лечебный корпус, где откроются новые отделения.

Будут службы УЗИ, рентген-диагностики, эндоскопическая служба, лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Там же будет база для кафедры инфекционных болезней. И корпус, который находится за вставкой в реконструкции, будет только лечебным корпусом.
Татьяна Ковалева, главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы

Обновление инфекционной больницы не единственный крупный проект в системе здравоохранения региона. Продолжается строительство операционно-реанимационного корпуса областной клинической больницы. Совсем скоро состоится открытие поликлиники в Орше. В 2024 году к строительству новой поликлиники приступят и в Полоцке - она появится в новом густонаселенном микрорайоне.

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