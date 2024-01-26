У медиков будет современное оборудование, в том числе и аппарат МРТ - реконструкция Витебской областной инфекционной больницы

Будут службы УЗИ, рентген-диагностики, эндоскопическая служба, лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Там же будет база для кафедры инфекционных болезней. И корпус, который находится за вставкой в реконструкции, будет только лечебным корпусом.

Татьяна Ковалева, главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы