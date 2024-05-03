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У мемориала "Масюковщина" юные патриоты вместе с вице-премьером Игорем Петришенко почтили память героев

В преддверии священного дня для каждого белоруса. Страна готовится ко Дню Великой Победы.

Сегодня живые цветы легли к мемориалу "Масюковщина". Вечный огонь здесь горит уже 60 лет. Шефство над комплексом взяли воспитанники военно-патриотических классов, поисковых отрядов и просто неравнодушные молодые люди, которые благоустраивают мемориал круглый год. В преддверии большого праздника юные патриоты вместе с вице-премьером Игорем Петришенко почтили память героев.

Мы видим, что в настоящее время сколько осуществляется различного рода фальсификаций, чтобы исказить историю, чтобы уменьшить подвиг советского народа и соответственно белорусов в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы молодому поколению это должны все донести.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

"Масюковщина" - одно из тысяч мест в Беларуси, где свои страшные преступления творили нацисты. На месте военного городка фашисты организовали лагерь для военнопленных. Убивали и простых людей - детей, женщин, стариков. Всего за годы оккупации здесь уничтожили 80 тыс. человек.

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