У мемориала "Масюковщина" юные патриоты вместе с вице-премьером Игорем Петришенко почтили память героев

Мы видим, что в настоящее время сколько осуществляется различного рода фальсификаций, чтобы исказить историю, чтобы уменьшить подвиг советского народа и соответственно белорусов в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы молодому поколению это должны все донести.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси