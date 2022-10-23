У мемориала "Яма" вспоминают жертв Минского гетто

В столице 23 октября вспоминают жертв Минского гетто. Памятные мероприятия проходят у мемориала "Яма". 79 лет назадс 21 по 23 октября нацисты ликвидировали последних узников лагеря смерти. За три дня убиты около 20 тысяч женщин, детей, стариков. Всего же в Беларуси жертвами холокоста стали более 100 тысяч лиц еврейской национальности. В реквиеме принимают участие и представители посольств Германии и Израиля в Беларуси.