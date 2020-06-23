У Минска появится новый бренд

Конкурс на самую яркую визуальную ассоциацию среди любителей-художников провел Мингорисполком. Свои варианты бренда Минскаприслали более 50участников. Первое место у студентки Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Будущий педагог-программист Яна Стригельская продемонстрировала на конкурсе стилизованную букву М в восьмиугольнике.



В логотипе-победителе можно рассмотреть очертания ворот Минска, Национальной библиотеки и монумента Победы - самых известных достопримечательностей столицы. Награждение победителей, призеров и лауреатов открытого конкурса творческих идей состоится 1 июля в здании Минской городской ратуши.



