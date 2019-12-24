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В Минске прошел городской этап конкурса "100 идей для Беларуси"

38 проектов в сфере экономики, промышленности, медицины и экологии представили школьники и студенты минских учебных заведений.

Сегодня прошел столичный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Среди необычных разработок - система использования дождевой воды в технических целях, а также мобильные приложения для наблюдения за мировыми трендами в социальных сетях.

Для победителей минского этапа будут организованы семинары в бизнес-школе. Молодым людям расскажут, как правильно проводить презентации своих идей. Это поможет представить лучшие проекты на республиканском этапе.





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