В Минске прошел городской этап конкурса "100 идей для Беларуси"

38 проектов в сфере экономики, промышленности, медицины и экологии представили школьники и студенты минских учебных заведений.



Сегодня прошел столичный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Среди необычных разработок - система использования дождевой воды в технических целях, а также мобильные приложения для наблюдения за мировыми трендами в социальных сетях.



Для победителей минского этапа будут организованы семинары в бизнес-школе. Молодым людям расскажут, как правильно проводить презентации своих идей. Это поможет представить лучшие проекты на республиканском этапе.











