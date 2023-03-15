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"У моей маленькой дочурки, которую я держала на руках, из височка потекла кровь" - жестокие методы батальона Дирлевангера
13 декабря 1960 года следственный отдел КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту злодеяний, совершенных в годы Великой Отечественной войны батальоном Дирлевангера. Формирование отличалось особой жестокостью. История от кандидата исторических наук Алеси Корсак - тому доказательство.
Карательная операция "Весенний праздник" стала последней для дивизии Дирлевангера в оккупированной Беларуси и одной из самых страшных для мирного населения. Действия карателей были обнародованы на суде свидетелями.
Она шла вместе со своей свекровью и тремя детьми. Годовалая девочка была у нее на руках. Говорит: "Когда нас подвели к порогу дома, раздалась автоматная очередь. И у моей маленькой дочурки, которую я держала на руках, из височка потекла кровь. Свекровь убили здесь и сейчас. Дочку старшую - тоже. Меня по касательной, ухо ранили, я упала. Лежу и слышу, как плачет мой ребенок, которому 9 лет. И он кричит: "Мамочка, помоги!". Он раненый был. А я лежу и понимаю, если я сейчас встану, меня убьют. И прозвучала еще одна автоматная очередь, и мой сын Игорек все, был убит..."
Таких свидетельских показаний в уголовных делах на карателей Дирлевангера сотни, в каждом районе, где орудовало элитное подразделение СС.
Подробности судебных процессов, а также имена палачей, которые уничтожали детей, стариков и женщин, вы узнаете в заключительной части фильма "Каратели Дирлевангера".
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