"У моей маленькой дочурки, которую я держала на руках, из височка потекла кровь" - жестокие методы батальона Дирлевангера

Она шла вместе со своей свекровью и тремя детьми. Годовалая девочка была у нее на руках. Говорит: "Когда нас подвели к порогу дома, раздалась автоматная очередь. И у моей маленькой дочурки, которую я держала на руках, из височка потекла кровь. Свекровь убили здесь и сейчас. Дочку старшую - тоже. Меня по касательной, ухо ранили, я упала. Лежу и слышу, как плачет мой ребенок, которому 9 лет. И он кричит: "Мамочка, помоги!". Он раненый был. А я лежу и понимаю, если я сейчас встану, меня убьют. И прозвучала еще одна автоматная очередь, и мой сын Игорек все, был убит..."

Алеся Корсак, завкафедрой Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, кандидат исторических наук