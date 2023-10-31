У могилевчанина грабители вынесли из дома ценные вещи, пока он спал

Сыщики выяснили, что к делу причастен 49-летний местный житель, ранее у него были проблемы с законом. Мужчина прогуливался вдоль дома, когда теперь уже пострадавший обратился к нему за помощью, нужно было помочь донести до квартиры вещи. Прохожий согласился. После того, как задача была выполнена, товарищи устроили застолье. Вскоре хозяин уснул, а вот гость осмотрел шкафы и ушел, естественно, не с пустыми руками. Часть имущества сдал в ломбард, остальное оставил себе. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.