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У могилевчанина грабители вынесли из дома ценные вещи, пока он спал
В Могилеве к правоохранителям пришел местный житель и сообщил, у него из дома пропали ценные вещи и деньги. Общий ущерб составил порядка 22 тыс. рублей.
Сыщики выяснили, что к делу причастен 49-летний местный житель, ранее у него были проблемы с законом. Мужчина прогуливался вдоль дома, когда теперь уже пострадавший обратился к нему за помощью, нужно было помочь донести до квартиры вещи. Прохожий согласился. После того, как задача была выполнена, товарищи устроили застолье. Вскоре хозяин уснул, а вот гость осмотрел шкафы и ушел, естественно, не с пустыми руками. Часть имущества сдал в ломбард, остальное оставил себе. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
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