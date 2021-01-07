ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

У молодого белорусского государства сложилась своя политическая традиция

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске.

На обсуждение будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшую пятилетку и направления общественно-политического развития страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все