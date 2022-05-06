У монумента "Беларусь партизанская" в Минске прошел торжественный концерт-митинг

В Заводском районе столицы сегодня прошел торжественный концерт-митинг у монумента "Беларусь партизанская". Место выбрано не случайно - так отдали дань памяти подпольщикам, которые внесли неоценимый вклад в Победу советского народа. Митинг объединил ветеранов и молодежь. Кстати, минских школьников в торжественной обстановке приняли в ряды пионеров. Звучало немало теплых слов и от почетных гостей мероприятия.