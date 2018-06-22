У монумента Победы сегодня почтили память павших на полях сражений воинов

По традиции в день начала войны в центре Минска у монумента Победы военные Госпогранкомитета почтили память стражей границ и павших на полях сражений воинов. В 4 утра на площади Победы руководство Госпогранкомитета, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны ведомства и молодежь возложили цветы. На Вахту Памяти у Вечного огня заступили солдаты роты почетного караула.