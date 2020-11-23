У мужчины, повредившего машины в Гродно, нашли психотроп

Стали известны новые подробности о повреждении автомобилей в Гродно. Умужчины, который разбил 5 авто, в ходе обыска нашли психотроп. Напомним, ночью3 ноября подозреваемый деревянной битой повредил транспортные средства, которыебыли припаркованы около здания РОВД. Милиционеры задержали 37-летнего местногожителя. Сам он пояснил, что до случившегося выпивал, а затем начиталсяновостей и решил выплеснуть свои негативные эмоции. Дома у подозреваемого правоохранителинашли вещество растительного происхождения. Эксперты установили, что это смесьпсихотропов. Теперь помимо хулиганства возбуждено уголовное дело за незаконныйоборот наркотиков. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовнойответственности.