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У набережной Свислочи расцвели фантастические образы

Живыми красками в столичном парке имени Горького сегодня рисовали претенденты на звание "Минский мастер". Финал городского конкурса объединил мастеров всех районов Минска. Во время профессионального экзамена проверили знание теории и практические навыки. У набережной Свислочи расцвели фантастические образы.

Конкурс "Минский мастер" ежегодно объединяет представителей разных профессий - от поваров до водителей.

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