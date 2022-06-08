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У наркокурьеров в Минске изъято более 4 кг психотропов

В Минске задержали крупных наркоторговцев, изъято более 4 килограммов психотропов. На первого фигуранта вышли сотрудники нарконтроля: был задержан 39-летний житель столицы. У него дома и в тайниках в лесу под Минском обнаружено и изъято свыше 2 килограммов альфа-PVP. Дальше оперативники установили, что фигурант на протяжении нескольких месяцев забирал в пригороде "клады" и фасовал их на мелкооптовые партии для розничных курьеров.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" оперативники задержали 39-летнего курьера, получавшего психотропы из того же наркомаркета, что и первый фигурант. В тайниках, которые он оборудовал под Минском, обнаружено почти 2 кг параметилэфедрона. По оценкам правоохранителей, до наркопотребителей не дошло свыше 16 тысяч доз психотропа. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Виталий Тюнис, замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома

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