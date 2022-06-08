У наркокурьеров в Минске изъято более 4 кг психотропов

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" оперативники задержали 39-летнего курьера, получавшего психотропы из того же наркомаркета, что и первый фигурант. В тайниках, которые он оборудовал под Минском, обнаружено почти 2 кг параметилэфедрона. По оценкам правоохранителей, до наркопотребителей не дошло свыше 16 тысяч доз психотропа. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Виталий Тюнис, замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома