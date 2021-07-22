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У народной артистки России И. Розановой юбилей
Сегодня юбилей у народной артистки России Ирины Розановой. Любимица миллионов телезрителей и театралов родилась в Пензе, затем семья переехала в Рязань. После окончания школы Ирина уехала покорять Москву, но на актерский факультетГИТИСбыла зачислена только со второй попытки. Артистка работала в театрах Маяковского, на Малой Бронной, в Ленкоме. В кино дебютировала в 1985-м. "Интердевочка", "За прекрасных дам!", "Где находится нофелет?" - роли в этих фильмах хорошо запомнились зрителям. Женщина из народа, соседка и подружка - такой Розанову видят зрители. Яркой работой последних лет стал телесериал "Фурцева". К своему 60-летию Ирина Розанова подошла с набором премьер. В начале сентября на экраны выйдет "Небесная команда" - лента, рассказывающая о гибели в авиакатастрофе хоккейного "Локомотива" из Ярославля. Идут съемки сериала "Самка богомола". С юбилеем Ирину Розанову поздравил глава государства.
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