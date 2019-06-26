ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В студии "Динамо" - группа NIZKIZ

И гости нашего информационного канала тему повеселиться сейчас как раз продолжат.

У нас в студии "Динамо" группа NIZKIZ. Сегодня они выступают в фан-зоне, в парке Dreamland . Но сначала эксклюзивное интервью для нашего инфоканала. У нас в гостях пиар-менеджер фестивальной зоны II Европейских игр Анна Бухта (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все