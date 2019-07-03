У нас в студии - династия Мирных: Максим, Николай и Демид

Мы продолжаем эфир из праздничной студии Агентства теленовостей. Беларусь сегодня отмечает День Независимости. Самый главный народный праздник.



И у нас в студии новые гости- экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, многократный победитель турниров серии "Большого шлема", самый мирный гость нашей студии - Максим Мирный, его отец - Николай Мирный и самое младшее поколение семьи - Демид Мирный(видео).