"У него есть эта способность - заряжать собой людей" - романтическая история любви Валентина Елизарьева

Маргарита и Валентин встретились на свадьбе, болгарин женился на русской. Он пригласил ее на танец и впечатлил тем, как хорошо танцует. Но ей не нравилась громкая музыка, она просила все время сделать потише, но звук снова усиливали.

Когда в очередной раз громко зазвучала музыка, я говорю, что это за идиот, который все время так громко музыку запускает. Он говорит: "Этот идиот я".

Сразу он не понравился Маргарите. "Мне нравились больше брюнеты, - вспоминает она. - Он был голубоглазый, русый, кудрявый, а потом постепенно он заинтересовал. И практически он влюбил в себя. У него есть эта способность - заряжать собой людей".

В 60-е годы прошлого столетия люди жили в мире высокой культуры, высокого искусства, высоких гуманитарных, духовных ценностей.

Мы собирались, были интересные вечера, потому что там композиторы, музыковеды. Он был великолепным гидом по Ленинграду, он очень хорошо читал болгарские стихи символистов. И в конце первого года моего пребывания я вышла замуж.





Дочь Валентина Елизарьева Анна говорит, что мама и папа у нее - две очень сильные творческие личности. "Если сказать об их семье, об их союзе, он был не только союз мужчины и женщины, но и очень крепкий творческий союз. Потому что они всегда обсуждали проекты все свои вместе, планировали. И мне кажется, мнение друг друга - самое важное для них", - подчеркивает она.





Валентин Елизарьев очень ценит профессиональные качества своей жены."Она режиссер по специальности, очень умный человек, начитанный, образованный (у нее два высших образования, две консерватории она закончила: Софийскую и Ленинградскую). Всегда с ней можно посоветоваться, я очень доверяю ее вкусу, - рассказывает он. - И прекрасных детей мне родила, как можно за это не любить человека".

Маргарита Изворска-Елизарьева говорит: "Я изначально понимала, что мне необходимо уйти на второй план. Если бы я была в Болгарии, я бы ставила спектакли 2-3 в год. Т.е. я бы себя реализовала как специалист намного больше".

Муж ее двоюродной сестры был замминистра иностранных дел. Он и посоветовал, чтобы Валентин делал карьеру в Советском Союзе, потому что там любят больше балет. "И действительно так и получилось. Т.е. судьба распорядилась по-своему", - философски заметила Маргарита.

2 ноября театры всех континентов отметят Всемирный день балета. К юбилею народного артиста СССР, художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева съемочная группа Агентства теленовостей подготовила фильм "Елизарьев". История восхождения таланта, эпоха и люди, на которых опирается в творчестве легендарный хореограф и сегодня.