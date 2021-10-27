У новых станций третьей линии минской подземки будет неповторимый стиль и дизайн

Полет мысли в бетоне и световой хай-тек на глубине. У новых станций минской подземки будет свой неповторимый стиль и дизайн. Плюс свои технические ноу-хау. "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий Гостинец" соединят южную часть столицы с центром. Проектируют и объекты в направлении севера столицы.

Актуальный взгляд на транспортное развитие Минска - в репортаже Алексея Кондратенко.

Ход строительства 3 линии метро Минска

Новичок на карте столицы - комплекс "Минск Мир" - сегодня растет в высоту, ширину и в глубину. На уровне 16 метров под землёй практически готова станция метро "Аэродромная". То, что знакомо всем пассажирам, - вестибюль и платформа - лишь вершина гигантского подземного айсберга. Станция - это почти 190 технических помещений.

Мы с вами находимся на совмещенной тягово-понизительной подстанции. Это само сердце станции, откуда идет обеспечение электроэнергией. Здесь уже выполнена чистовая отделка, монтируем вентиляционное и электрическое оборудование Павел Фатеев, начальник участка №4 тоннельного отряда №1 УП "Минскметрострой"

К отделочным работам готова и сама платформа "Аэродромной".

Именно на этой станции пассажиры смогут отправиться "в полет". Все благодаря ее воздушному, "авиационному" оформлению. Трафик ожидается плотный - сверху жилые кварталы и бизнес-центры комплекса "Минск Мир".





Дизайн этой станции, я надеюсь, будет сюрпризом для минчан. Основная тема интерьера - воздух, полет, она будет воздушная и прозрачная. Если говорить о большой загруженности этой станции, то у нас впервые в метро будут применены эскалаторы на входах Георгий Протасов, главный инженер ОАО "Минскметропроект"

Для того, чтобы увидеть в работе любимицу и главную ударную силу Минскметростроя - комплекс "Алеся", движемся полкилометра под землей.

Сегодня туннелепроходческий комплекс почти на полпути между "Аэродромной" и "Неморшанским садом". "Алеся" работает в левом перегонном тоннеле. Позади более 600 из 1311 бетонных колец.

Такие станции, как "Неморшанский сад" и "Слуцкий Гостинец", рабочие названия которых "Корженевского" и "Лошицкая", обретут финальный вид за ближайших два года. Вместе с ними постепенно в привычное русло после строительства вернутся и городские улицы.

К "Корженевского" мы только приступили и в течение следующего года завершим работы по ее строительству. "Лошицкая" - две трети сделано, остальное - до апреля. Депо, которое мы сейчас строим под Слуцким шоссе, рассчитано под поезда "Штадлер" Леонид Стухальский, генеральный директор УП "Минскметрострой"

Футуризм новых станций метро

В планах - продвижение Зеленолужской линии на север. Это будет один из самых сложных участков: плотная городская застройка плюс высокий уровень грунтовых вод. У трех станций особый стиль: "Профсоюзную", "Переспу" и "Комаровскую" объединят в одну стилистическую "семью", где царят хай-тек и образы силы природы.

Будет использован архитектурный бетон и динамическая подсветка. Такого у нас в минском метро раньше не было, в дизайне будет прослеживаться мотив стихий: огня, воды и земли Георгий Протасов, главный инженер ОАО "Минскметропроект"

Планы развития метро Минска до 2050 года