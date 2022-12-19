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У Ольги Бузовой уже есть план, как похудеть к Новому году
36-летняя популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на лишние килограммы. Поэтому сейчас звезда шоу-бизнеса намерена начать серьезно работать над собой, чтобы уже в новогоднюю ночь удивлять всех своим внешним видом и стройной талией. Размышлениями на эту тему девушка поделилась в сторис своего микроблога, пишетwww.belnovosti.by.
Она заметила, что ест мало, но при этом килограммы все равно приходят. При этом знаменитость подчеркнула, что происходит такое с ней почти каждый декабрь. Однако у Бузовой уже есть план, который поможет ей решить проблему. Ольга намерена серьезно заняться исправлением ситуации при помощи LPG-массажа, а также она собирается более активно посещать спортивный зал.
Фото: Ульяна Калашникова
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