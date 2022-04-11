У памятника "Дети мира - детям войны" в Могилеве на митинг собрались представители общественных объединений

Прабабушка рассказывала мне историю о том, как во время войны погиб ее папа. Во времена войны фашисты брали людей в плен, среди них был ее отец. Когда они с мамой пошли к колодцу набрать воды - в этот колодец была свалена куча людей. И среди них сверху лежал ее папа. Она рассказывала мне это со слезами на глазах. Хочу сказать, чтобы наше поколение ценило чистое небо над головой.