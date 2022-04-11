3.64 BYN
У памятника "Дети мира - детям войны" в Могилеве на митинг собрались представители общественных объединений
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Могилеве почтили минутой молчания жертв Великой Отечественной. У памятника "Дети мира - детям войны" митинг собрал представителей общественных объединений. Немало прозвучало воспоминаний об ужасах тех лет не только от ветеранов, перенесших тяготы лагерей, но и школьников, тех, кто и сейчас хранит в сердцах воспоминания родных.
Прабабушка рассказывала мне историю о том, как во время войны погиб ее папа. Во времена войны фашисты брали людей в плен, среди них был ее отец. Когда они с мамой пошли к колодцу набрать воды - в этот колодец была свалена куча людей. И среди них сверху лежал ее папа. Она рассказывала мне это со слезами на глазах. Хочу сказать, чтобы наше поколение ценило чистое небо над головой.
Бабушку угнали в плен в Германию. Проходя через Польшу, ее 4-летняя сестра умерла. Я думаю, что все должны это помнить.
Не допустить повторения тех событий - главная просьба в Год исторической памяти. Множество цветов легли сегодня к подножию памятника.