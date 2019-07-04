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У подножия стелы "Минск - город-герой" прошел концерт
По традиции у подножия стелы "Минск - город-герой" прошел концерт. В этом году площадку сделали более технологичной: с интерактивным полом, гибким светом и спецэффектами. А дизайн светодиодных экранов органично вписали в архитектурное решение Музея Великой Отечественной войны. Программу концерта составили хиты за 25 лет. К слову, выбор был сделан на основе радийных ротаций и популярности у слушателей. Таким образом, на оупэн-эйре в центре города выступили как народные и заслуженные артисты, так и представители новой современной волны. Ежегодный концерт у стелы традиционно собирает тысячи зрителей. Подготовку к музыкальной кульминации Дня Независимости начали еще в сентябре. Под каждого из артистов разработали индивидуальный видеоконтент и сценографию.
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