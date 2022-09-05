У подножия стелы "Минск - город-герой" развернулись 8-метровые цифры и флаговые конструкции

Ярко и масштабно белорусская столица встретит в предстоящие выходные 955-летие! Основные локации уже оформили. 8-метровые цифры и флаговые конструкции развернулись у подножия стелы "Минск - город-герой". Колоритно также у Дворца спорта и в Верхнем городе. Там всеми красками заиграли колонны городской ратуши, атмосферы добавил и праздничный талисман.

В основе графики сине-голубой цвет (символично эта гамма преобладает в гербе и флаге столицы). На дизайнерских композициях также достопримечательности города и кленовый лист. Основные работы по оформлению выполнены. Всеми красками засияли не только центральные, но и районные площадки. Завершается монтаж сценических конструкций.