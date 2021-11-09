У польского посольства в Минске прошла акция "Стоп насилие!"

Несогласные с польской политикой в отношении мигрантов сегодня собрались в центре Минска у посольства этой страны. Неравнодушные белорусы держали в руках фотографии, сделанные накануне на белорусско-польской границе, где сейчас находятся тысячи мигрантов, пытающихся попасть на территорию Евросоюза в поисках лучшей жизни. Общество обеспокоено ситуацией, которая произошла накануне на границе и не готово терпеть происходящее от преступного режима польских властей.