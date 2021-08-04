У посольства Литвы в Гродно люди высказывают недовольство чудовищной политикой Вильнюса

Мы хотим, чтобы Литва задумалась и остановила насилие по отношению к тем людям, которые этого не заслуживают. Литва сегодня - это коллективный образ Запада и Европы. Если у вас есть ценности ваши европейские, если у вас есть человечность, порядочность, вы должны подумать, как кризис решить, а не как убить человека.

Женщина