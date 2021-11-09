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У посольства Польши в Минске проходит акция в поддержку беженцев - белорусы протестуют против гуманитарной катастрофы

У посольства Польши в Минске проходит акция в поддержку беженцев. Белорусы протестуют против гуманитарной катастрофы, которую устроил на польской границе преступный режим польских властей.

Активисты общественных объединений, молодежной организации, небезразличные белорусыпризывают европейские власти открыть глаза и прекратить насилие на границе.

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