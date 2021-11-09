У посольства Польши в Минске проходит акция в поддержку беженцев. Белорусы протестуют против гуманитарной катастрофы, которую устроил на польской границе преступный режим польских властей.



Активисты общественных объединений, молодежной организации, небезразличные белорусыпризывают европейские власти открыть глаза и прекратить насилие на границе.