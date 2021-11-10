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У посольства Польши в Минске прошла акция в поддержку беженцев

Не остаются в стороне и простые белорусы. Накануне у посольства Польши в Минске прошла акция в поддержку беженцев. Люди держали в руках фотографии, сделанные накануне на белорусско-польской границе. Белорусы против гуманитарной катастрофы, которую устроил преступный режим польских властей.

Активисты общественных объединений, молодежной организации и небезразличные белорусы призывают европейские власти открыть глаза и прекратить насилие на границе.

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