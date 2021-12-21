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У посольства Великобритании в Минске прошел пикет - белорусы требуют расследовать нападение на наших дипломатов

Белорусы требуют от властей Великобритании расследовать нападение на наших дипломатов и принести публичные извинения за беспредел и беззаконие в Лондоне. Сегодня в Минске прошел пикет у посольства Соединенного Королевства.

Белорусы требуют от властей Великобритании расследовать нападение

Нападение на белорусское посольство в Лондоне было совершено вечером 19 декабря. Пострадали трое сотрудников дипмиссии. СК возбудил уголовное дело.

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