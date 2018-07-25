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У пожарной службы Беларуси юбилей. Ей исполняется 165 лет
Сегодня пожарной службе Беларуси 165 лет. 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части.
Самыми трагичными в истории белорусской пожарной службы были времена Великой Отечественной войны. Тогда на боевую работу вышли и женщины, которые сражались с пожарами от бомб авианалетов. Еще одна страница летописи пожарных Беларуси - героическая и трагическая одновременно - авария на Чернобыльской АЭС, когда сотни пожарных рисковали своей жизнью ради спасения миллионов. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Участвовали белорусские спасатели и в крупных международных учениях и гуманитарных миссиях.
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