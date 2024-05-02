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У православных Чистый четверг - какой обряд традиционно повторяют священники в этот день

Сегодня у православных верующих Чистый четверг. Согласно Евангелию, в этот день Иисус собрал своих учеников на Тайную вечерю, омыл собравшимся ноги и разделил с ними хлеб и вино. Современные священники традиционно повторяют обряд - сегодня во всех православных храмах проходят богослужения. Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска возглавил митрополит Вениамин. Чистым этот четверг еще называют и потому, что в народе в этот день наводили особый порядок в домах, убирались, а также начинали печь куличи и красить яйца.

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