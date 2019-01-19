У православных - Крещение Господне

Накануне в церквях прошли торжественные богослужения и чин великого и малого водосвятия. Со вчерашнего полудня люди имели возможность набирать святую воду и окунаться в освященных природных купелях, символично названных иорданками. Празднества продолжатся и сегодня. Во всех православных храмах Беларуси пройдут праздничные литургии. Весь день у храмов в специально обустроенных местах можно набирать святую воду, которая один раз в году обладает особенной силой.



Праздник Крещения завершает Святки - особо праздничные дни, которые начинаются с Рождества Христова и длятся почти две недели. Подробнее.