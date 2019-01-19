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У православных - Крещение Господне

Великий праздник вспоминает евангельское событие двухтысячелетней давности, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан.

Накануне в церквях прошли торжественные богослужения и чин великого и малого водосвятия. Со вчерашнего полудня люди имели возможность набирать святую воду и окунаться в освященных природных купелях, символично названных иорданками. Празднества продолжатся и сегодня. Во всех православных храмах Беларуси пройдут праздничные литургии. Весь день у храмов в специально обустроенных местах можно набирать святую воду, которая один раз в году обладает особенной силой.

Праздник Крещения завершает Святки - особо праздничные дни, которые начинаются с Рождества Христова и длятся почти две недели. Подробнее.

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