У православных начинается Рождественский пост

Сорок дней до праздника Рождества Христова верующие проведут в физическом и духовном воздержании. Стол во время поста должен быть скромным: нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца, животные жиры. Пост - время молитвы и добрых дел; период, когда откладываются "на потом" - венчания, свадьбы, разные увеселительные мероприятия.