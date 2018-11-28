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У православных начинается Рождественский пост

Сорок дней до праздника Рождества Христова верующие проведут в физическом и духовном воздержании. Стол во время поста должен быть скромным: нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца, животные жиры. Пост - время молитвы и добрых дел; период, когда откладываются "на потом" - венчания, свадьбы, разные увеселительные мероприятия.

Послабление допускаются для тяжелобольных и пожилых людей, детей и беременных женщин. Рождественский пост - называют еще и Филлиповским, так как накануне его начала - 27 ноября - на православном календаре отмечается День памяти святого апостола Филлипа.

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