У православных продолжаются Святки

В народной традиции до сих пор существует обряд колядования. В веселой компании - самые разные персонажи. Люди верили, если колядовщики заглянули в дом, значит год будет наполнен радостными событиями. В агрогородке Близница Полоцкого района народные традиции сберегает творческий коллектив "Близнянка". Танцевать лявониху и играть в подушечку учат всех желающих.

