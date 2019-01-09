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У православных продолжаются Святки

В народной традиции до сих пор существует обряд колядования. В веселой компании - самые разные персонажи. Люди верили, если колядовщики заглянули в дом, значит год будет наполнен радостными событиями. В агрогородке Близница Полоцкого района народные традиции сберегает творческий коллектив "Близнянка". Танцевать лявониху и играть в подушечку учат всех желающих.

Также на Святки в некоторых регионах Беларуси принято женить Терешку. Красочное действие сопровождается песнями и танцами.

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